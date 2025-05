Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Streit unter Obdachlosen eskaliert - Zwei Männer schwer verletzt - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Samstag, 24. Mai 2025, 14:39 Uhr

Heute Nachmittag kam es im Bereich des Hauptbahnhofs zu einem Körperverletzungsdelikt, bei dem drei Männer zum Teil schwer verletzt wurden. Sie waren zunächst in einen Streit geraten, infolgedessen einer von ihnen ein Messer einsetzte. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und befindet sich aktuell aufgrund von Verletzungen in einem Krankenhaus. Eines der Opfer kam ebenfalls in eine Klinik. Die Männer waren, nach aktuellem Kenntnisstand, alkoholisiert und gehören dem Obdachlosenmilieu an.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hielten sich zwei Männer auf dem Konrad-Adenauer-Platz auf, als sie ein Unbekannter ansprach und nach Alkohol fragte. Als die beiden verneinten, reagierte der Mann aggressiv. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den drei Personen, wobei der Aggressor ein Messer einsetzte. Einer der Männer wehrte den Angriff ab und wurde leicht verletzt. Der andere erlitt eine Stichverletzung. Der Tatverdächtige flüchtete, konnte aber durch das Sicherheitspersonal eines Geschäfts gestellt und festgehalten werden. Der 59 Jahre alte Mann aus Polen wurde festgenommen und wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Der 30-jährige polnische Geschädigte wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Alle Beteiligten sind der Obdachlosenszene zuzuordnen. Hinweise auf eine politisch motivierte Tat lagen zu keiner Zeit vor.

