Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Diebstahl aus Stallgebäude

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Samstag, 10. Mai 2025 23:00 Uhr bis Sonntag, 11. Mai 2025 06:00 Uhr auf ein Grundstück in der Straße Zum Gogericht und entwendeten aus einer in einem Stallgebäude abgestellten landwirtschaftlichen Zugmaschine elektronische Geräte. Der Schaden dürfte im mittleren 4-stelligen Bereich liegen. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kind

Am Freitag, 09. Mai 2025 16:50 Uhr kam es auf der Straße Im Winkel zu einem Verkehrsunfall. Eine 13-jährige aus Löningen fuhr gemeinsam mit einer 14-jährigen Freundin, ebenfalls aus Löningen, mit einem nicht zugelassenen E-Scooter und kam aus bislang unbekannter Ursache zu Fall. Hierbei wurde die 13-jährige leicht verletzt, die 14-jährige verletzte sich schwer und wurde mittels Hubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Sonntag, 11. Mai 2025 gegen 18:07 Uhr befuhr eine 78-jährige Frau aus Großenkneten mit ihrem Pkw die B 213, Fahrtrichtung Ahlhorn. Sie beabsichtigte ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen, übersah den entgegenkommenden Lkw eines 72-jährigen Mannes aus Sierksdorf. Der 72-Jährige versuchte auszuweichen, es kam jedoch zum seitlichen Zusammenstoß. In der Folge prallte der Pkw der 78-Jährigen frontal in den entgegenkommenden Pkw eines 59-jährigen Mannes aus Löningen. Durch den Zusammenstoß wurde die 78-Jährige Fahrzeugführerin lebensgefährlich verletzt, ihr 82-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Großenkneten, erlitt schwere Verletzungen. Der 72-Jährige blieb unverletzt. Der 59-jährige Löninger erlitt leichte Verletzungen, seine 61-Jährige Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt, eine 27-jährige Mitfahrerin schwer. Sie kamen ebenfalls aus Löningen. Sie wurden alle in Krankenhäuser transportiert. Neben den Einsatzkräften der Polizei waren und 10 Rettungswagen, mehrere Notärzte, drei Rettungshubschrauber sowie die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg vor Ort. Derzeit schwebt keine der verletzten Personen mehr in Lebensgefahr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell