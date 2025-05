Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 10/11.05.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Trunkenheit im Straßenverkehr mit einem unversicherten E-Scooter

Am Samstag, den 10.05.2025, 16:08 Uhr, befuhr ein 36 Jahre alter Mann aus Vechta in Lohne den Radweg der Dinklager Straße mit seinem unversicherten E-Scooter. Das an dem E-Scooter angebrachte Versicherungskennzeichen war seit dem 01.03.2025 abgelaufen. Neben dem fehlenden Versicherungsschutz konnten die Polizeibeamten bei dem Mann auch eine erhebliche Alkoholbeeinflussung (1,71 Promille) feststellen. Dem Vechtaer wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird jetzt strafrechtlich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Steinfeld - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, den 10.05.2025, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Mann die Bahnhofstraße in Steinfeld. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Es wurde eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt und ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Steinfeld - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, den 10.05.2025, gegen 22:30 Uhr, befuhr ein 31- jähriger Diepholzer mit seinem Pkw die Diepholzer Straße in Steinfeld. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Pkw über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügt hat. Weiterhin ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest verlief positiv. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Dinklage - Fahren unter der Wirkung von Alkohol

Am Sonntag, den 11.05.2025, gegen 03:15 Uhr, befuhr ein 32- jähriger Dinklager mit seinem Pkw die Steinfelder Straße in Dinklage. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter der Wirkung von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 0,68 Promille. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstag, den 10.05.2025, gegen 14:15 Uhr, befuhr eine 17-jährige bulgarische Staatsangehörige aus Holtrup mit einem Elektrokleinstfahrzeug / E-Scooter die Große Straße in der Innenstadt von Vechta. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass er E-Scooter nicht mehr versichert ist. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Verkehr, unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeuges und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 10.05.2025, gegen 17:30 Uhr befuhr ein 36-jähriger rumänischer Staatsangehöriger mit dem PKW seiner Mitbewohnerin den Vechtaer Marsch in Fahrtrichtung Bokerner Damm in Vechta. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam er nach rechts gegen einen am Fahrbahnrand abgeparkten PKW und verursachte an diesem einen Schaden von ca. 4000 Euro. Der Fahrer setzte seine Fahrt einige Meter fort, wo er zunächst selbstständig anhielt. Ein Zeuge nahm fußläufig die Verfolgung auf und konnte den Fahrzeugführer mit weiteren, zur Hilfe eilenden Nachbarn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der Durchführung der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme wurde beim Unfallfahrer eine Atemalkoholkonzentration von 2,91 Promille festgestellt. Auf der Wache der hiesigen Polizeidienststelle wurde ihm folglich eine Blutprobe entnommen. Dort wurde außerdem bekannt, dass der Unfallfahrer voraussichtlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und den PKW seiner Mitbewohnerin ohne ihr Einverständnis in Betrieb genommen hatte. Entsprechende, weitere Strafverfahren wurden gegen ihn eingeleitet. Die Weiterfahrt mit sämtlichen fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen wurden ihm untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell