Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für die PI Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Gehlenberg - Tötungsdelikt

Am Freitag gegen 21:30 Uhr wurde die Polizei über eine schwer verletzte Person mit Stichverletzung in der Hauptstraße in Gehlenberg informiert. Trotz Laienreanimation durch Ersthelfer und Übernahme der Maßnahmen durch den Rettungsdienst erlag ein 41-Jähriger aus Gehlenberg noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen wurden noch in der Nacht durch das 1. Fachkommissariat der PI Cloppenburg/Vechta übernommen und dauern aktuell an. Der Tatverdacht richtet sich aktuell gegen die Ehefrau des Opfers.

