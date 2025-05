Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 09/10.05.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis; Fahren unter Drogeneinfluss

Am 09.05.2025, gegen 16:20 Uhr, konnte ein 23-jähriger aus Bersenbrück in der Straße "Am Bahnhof" mit dem Pkw kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er Drogeneinfluss. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Halter des Pkws, ein 23-jährer Lohner, saß auf dem Beifahrersitz und ließ die Fahrt zu. Gegen den Fahrzeugführer und den Halter wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta, Langförden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, den 08.05.2025, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 34-jähriger aus Langförden mit einem PKW die Straße In der Paterei in Langförden. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer sowie gegen den Halter des PKW eingeleitet, welcher die Fahrt als Arbeitgeber duldete.

