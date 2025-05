POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 09./10.05.2025

Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Sachbeschädigung an Pkw Bislang unbekannte Täter beschädigen am Donnerstag, 08. Mai 2025 in der Zeit zwischen 23:30 Uhr bis 23:45 Uhr einen Pkw, Opel Astra in grau, welcher in der Straße Hagstedt abgestellt worden ist. Der Schaden wurde auf 200,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/950470) entgegen. Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten ...

mehr