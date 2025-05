Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, 08. Mai 2025 gegen 09:46 Uhr befuhr eine 53-jähriger Mann aus Westoverledingen die B 72 in Thüle, Fahrtrichtung Cloppenburg und beabsichtigte nach links in die Straße Tegeler Tange abzubiegen. Ein 30-jähriger Mann aus Barßel befuhr die B 72 in gleicher Richtung. Er überholte mehrere Fahrzeuge und übersah dabei den abbiegenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß bei welchem der 53-jährige Fahrzeugeführer und seine 56-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Schaden von rund 15.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell