Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Löningen - Durchsuchungen nach mehreren Bränden

Cloppenburg/Vechta (ots)

In den vergangenen Wochen musste die Freiwillige Feuerwehr Löningen zu mehreren Brandeinsätzen ausrücken. Im Zeitraum von April bis Mai kam zu mehreren Sachbeschädigungen durch Feuer an Mülleimern, Mülltonnenbränden, bei welchen es auch zu Schäden an Gebäuden kam sowie zum Brand eines leerstehenden Gewerbeobjektes in der Bremer Straße (wir berichteten u.a.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6025328).

Der Anfangsverdacht richtet sich derzeit gegen eine 5-6-köpfige Gruppe Jugendlicher im Alter zwischen 15 bis 17 Jahren aus dem Raum Löningen. In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden die Ermittlungen aufgenommen. Durch Ermittler des 1. Fachkommissariats der PI Cloppenburg/Vechta konnte am 07. Mai 2025 ein Durchsuchungsbeschluss umgesetzt und Beweismittel sichergestellt werden.

Weitere Angaben, insbesondere zu den Tatverdächtigen und den sichergestellten Beweismitteln, können derzeit nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell