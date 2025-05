Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Heckenbrand

Am Mittwoch, 07. Mai 2025 gegen 16:48 Uhr kam es in der Vördener Straße zu einem Heckenbrand. Bei Gartenarbeiten wurde Unkraut verbrannt, dies griff auf eine Hecke sowie Grünschnitt über. Die Freiwillige Feuerwehr Damme konnte den Brand löschen. Durch den Brand wurde eine Fensterscheibe eines angrenzenden Gebäudes beschädigt. Eine Schadenssumme steht derzeit nicht fest.

Bakum - Brand zweier Schredderanlagen

Am Mittwoch, 07. Mai 2025 gegen 23:07 Uhr gerieten aus bislang unbekannter Ursache zwei Schredderanlagen einer Palettenfirma in der Boschstraße in Brand. Der Brand konnte durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Vechta, Bakum und Lüsche gelöscht werden. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Dienstag, 06. Mai 2025 20:00 Uhr bis Mittwoch, 07. Mai 2025 07:00 Uhr beschädigten unbekannte einen Pkw, VW Arteon, welcher an der Große Straße abgestellt worden war. Unbekannte zerkratzten den Lack. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell