Cloppenburg/Vechta (ots) - Steinfeld - Sachbeschädigung an mehreren Fahrrädern Am Samstag, 03. Mai 2025 in der Zeit zwischen 23:00 Uhr bis 23:45 Uhr beschädigten unbekannte insgesamt sieben Fahrräder, welche auf einem Hof in der Handorfer Straße abgestellt worden war. Bei allen Rädern wurden die Reifen zerstochen. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/960660) entgegen. Lohne - Verkehrsunfallflucht Am ...

