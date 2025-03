Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Radfahrerin leicht verletzt - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Montag gegen 14 Uhr kam es in der Brandenburger Straße Ecke Breslauer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw bog aus Richtung Mozartstraße in die Brandenburger Straße ein. Hierbei wählte der Fahrer einen zu weiten Bogen, so dass eine entgegenkommende 57-jährige Radfahrerin, die aus der Brandenburger Straße auf die Breslauer Straße fuhr ausweichen musste. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es dabei nicht. In der Folge stürzte die 57-Jährige und verletzte sich leicht. Sie wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Der Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt fort. Zeugen, insbesondere der unbekannte Fahrer des Pkw, werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell