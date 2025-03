Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Schnellrestaurant: Polizei sucht mögliche Zeugen in Hofgeismar

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel): Am gestrigen Montag brachen in den frühen Morgenstunden bislang unbekannte Täter in eine Schnellrestaurant- Filiale in der Grebensteiner Straße in Hofgeismar ein und erbeuteten Bargeld. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte sich der Einbruch zwischen 03:00 Uhr nachts und 08:00 Uhr morgens ereignet. Die Täter hatten sich gewaltsam über das "Drive-In" Zutritt in das Restaurant sowie zu den Büroräumen verschafft. Anschließend entwendeten Sie aus einem Tresor Bargeld, den sie mutmaßlich mit ein Trennschleifer gewaltsam geöffnet hatten. Mit ihrem Vorgehen verursachten sie einen Sachschaden von ca. 8.000 Euro und flüchteten nach der Tat vermutlich in Richtung Kelzer Weg.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der zuständigen Ermittlungsgruppe in Hofgeismar geführt. Zeugen, die in der Nacht oder in den frühen Montagmorgenstunden im Bereich der Grebensteiner Straße Verdächtiges beobachtet haben und gegebenenfalls Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 05671- 99280 bei der Polizei in Hofgeismar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell