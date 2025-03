Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Taschendiebe schlagen in Kasseler Discountern zu: Polizei gibt Tipps und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte und -Harleshausen:

Bislang unbekannte Taschendiebe haben am gestrigen Montagnachmittag in zwei Kasseler Discountern zugeschlagen. In beiden Fällen waren die Täter äußerst geschickt vorgegangen, denn beide Opfer hatten den eigentlichen Diebstahl ihrer Geldbörsen nicht bemerkt. Die Kasseler Polizei möchte vor dem altbekannten Phänomen warnen und Tipps zum Schutz vor Taschendieben geben. Zudem erbittet die Polizei Zeugenhinweise zu den gestrigen Taten.

Der erste Fall hatte sich gegen 17 Uhr in einem Discounter in der Wolfhager Straße, Ecke Gottlieb-Kellner-Straße, ereignet. Einem 77-jährigen Mann aus Kassel wurde zu dieser Zeit beim Einkaufen zunächst unbemerkt die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen. Als ihm der Diebstahl des Portemonnaies samt Bargeld und Papieren an der Kasse auffiel, fehlte von den unbekannten Tätern bereits jede Spur. Etwa eine Stunde später kam es dann zu dem zweiten Diebstahl in einem Discounter in der Mauerstraße, den das Opfer, eine 88 Jahre alte Frau aus Kassel, ebenfalls bemerkte, als sie an der Kasse bezahlen wollte. Vermutlich als sich die vor einem Regal stehende Seniorin vom Einkaufswagen weggedreht hatte, entwendeten die Täter die im Wagen in einer Tasche abgelegte Geldbörse. Ob beide Fälle auf das Konto ein und derselben Diebe gehen, ist derzeit noch unklar. Zeugen, die am gestrigen Nachmittag verdächtige Beobachtungen in den zwei Discountern gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl

Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Um sich vor Taschendieben zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Wenn Sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden sind, alarmieren Sie die Polizei und erstatten Sie Anzeige. Da die Täter in einer Vielzahl der Fälle nach dem Diebstahl erbeutete EC-Karten für weitere Straftaten nutzen oder dies versuchen, sollten Opfer gestohlene Zahlungskarten schnellstmöglich über den Sperr-Notruf 116 116 sperren lassen.

