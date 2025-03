POL-EL: Aschendorf - Opel Meriva beschädigt

Lingen (ots) - Am 13. März zwischen 16.45 und 17.45 Uhr wurde ein an einem Fahrradbügel angeschlossener E-Scooter Modell "Xiaomi" mit dem Versicherungskennzeichen "941 PAI" an der Marienstraße gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner ...

