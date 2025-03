Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Ampel beschädigt - Zeugen gesucht

Bawinkel (ots)

Am Dienstag zwischen 15.30 und 16.30 Uhr fuhr vermutlich ein bislang unbekannter Fahrer einer Sattelzugmaschine samt Auflieger die Osterbrocker Straße aus Richtung Osterbrock kommend in Richtung Lingener Straße und wollte an der dort befindlichen Kreuzung nach rechts auf die Lingener Straße in Richtung Lingen abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen Auflieger und der dortigen Ampelanlage. Der dadurch entstandene Schaden ist bislang noch unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell