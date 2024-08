Polizei Dortmund

POL-DO: Androhung von "Jack" reicht - Täter bei Laubeneinbruch festgenommen

Dortmund (ots)

Bei einem Laubeneinbruch drohten die Beamten mit dem vierbeinigen Kollegen Jack. Der Täter ergab sich und wurde widerstandslos festgenommen.

In der Nacht zu Dienstag (27.8.) meldeten sich aufmerksame Zeugen und gaben Hinweise auf verdächtigen Taschenlampenschein in einem Gartenhaus in der Tannenstraße. Die sofort herbeigeeilten Einsatzkräfte umstellten den Garten des Mehrfamilienhauses. Mit dabei: Diensthund Jack. Da sich der Tatverdächtige noch im Gartenhaus aufhielt, drohten die Einsatzkräfte den Einsatz des vierbeinigen Kollegen an. Sichtlich beeindruckt von dem lauten Bellen ließ sich der 30-jährige Dortmunder widerstandslos in der Hütte festnehmen.

In einer ersten Einlassung gab er an, seine Wohnung nicht mehr gefunden zu haben und nur einen Schlafplatz gesucht zu haben. Dumm nur, dass die Beamten in seinem Rucksack Diebesgut und Einbruchswerkzeug fanden.

Schlafen konnte der Dortmunder dann im Polizeigewahrsam.

