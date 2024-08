POL-DO: Mann in Dortmund-Scharnhorst ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0779 Bei einem Unfall auf der A1 in Richtung Bremen in Höhe Holzwickede am gestrigen Montag (26. August, 13 Uhr) ist eine Person leicht verletzt worden. An dem Unfall waren zwei Lkw und ein Sattelzug mit Auflieger beteiligt Nach bisherigen Erkenntnissen bremste ein 29-Jähriger aus St. Egidien staubedingt stark ab und wich nach rechts aus. Ein hinter ihm fahrender 63-Jähriger aus Drensteinfurt ...

