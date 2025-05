Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Emstek - Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Am Donnerstag, 08. Mai 2025 gegen 00:32 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten im Drosselweg. Der Schaden wurde auf rund 5.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Linienbus

In der Zeit von Mittwoch, 07. Mai 2025 16:00 Uhr bis Donnerstag, 08. Mai 2025 06:10 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen geparkten Bus in der Vahrener Straße, verschafften sich Zutritt und entwendeten elektronische Geräte. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzen Person / Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 08. Mai 2025 gegen 18:10 Uhr beabsichtigte ein 50-jähriger Mann Cloppenburg von einer Hofeinfahrt der Cappelner Straße auf den Kirchweg aufzufahren. Hierbei übersah er einen 39-jährigen Mann aus Bakum, welcher mit seinem Fahrrad den Kirchweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der 39-Jährige schwer verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 50-Jährige zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 0,31 Promille. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 08. Mai 2025 gegen 17:25 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Höltinghauser Straße. Er beabsichtige auf den Parkplatz eines Supermarktes zu fahren und touchierte hierbei zwei geparkte Pkw. Hierdurch wurde eine Person verletzt. Es stellte sich heraus, dass der 57-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 0,80 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Donnerstag, 08. Mai 2025 gegen 23:35 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Molbergen mit seinem Pkw die Straße Wittensand. Er wich einem Tier und kam in der Folge von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Pkw des 21-Jährigen fing Feuer, der schwerverletzte Molberger konnte sich eigenständig aus dem Pkw befreien und alarmierte die Polizei und den Rettungsdienst. Die Freiwillige Feuerwehr Molbergen konnte den Brand löschen, am Pkw entstand Totalschaden. Der 21-Jährige wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Emstek - Verkehrsunfallflucht / 15-Jährige leicht verletzt

Am Freitag, 09. Mai 2025 gegen 07:35 Uhr befuhr eine 15-jährige Cappelnerin mit ihrem Fahrrad den Herzog-Erich-Weg aus Cappeln kommend und querte die Fahrbahn in Richtung der Straße Zum Desum. Hierbei kam ihr auf ihrer Fahrbahnseite ein schwarzer Pkw mit Cloppenburger Ortskennung entgegen, welcher aus Richtung Eichenallee kam. Die 15-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und wurde von dem Pkw erfasst und stürzte über die Motorhaube. Der unbekannte entfernte sich anschließend, ohne sich um die 15-Jährige zu kümmern. Diese meldete den Vorfall später in der Schule. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) oder in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

