Visbek - Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Täter beschädigen am Donnerstag, 08. Mai 2025 in der Zeit zwischen 23:30 Uhr bis 23:45 Uhr einen Pkw, Opel Astra in grau, welcher in der Straße Hagstedt abgestellt worden ist. Der Schaden wurde auf 200,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/950470) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Donnerstag, 08. Mai 2025 gegen 16:15 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Münsterstraße stadtauswärts und beabsichtigte in die Straße Am Seekenhof abzubiegen. Hierbei übersah er einen 21-jährigen Mann aus Syke mit seinem Fahrrad. Der 21-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus transportiert.

Bakum - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen / Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 08. Mai 2025 gegen 19:18 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann aus Bakum mit seinem Pkw die Hausstetter Straße in Richtung Essen (Old.). Hierbei fuhr er auf einen vorausfahrenden 25-jährigen Kradfahrer aus Großenkneten auf. der 25-Das Krad verkeilte sich in der Fahrzeugfront des 40-Jährigen. In der Folge geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn, das Krad löste sich und wurde in eine entgegenkommende Gruppe mit Rennradfahrern geschoben. Durch den Zusammenprall wurden ein 59-jähriger Mann, ein 54-jähriger Mann und ein 44-jähriger Mann aus Cloppenburg leicht verletzt. Der Kradfahrer blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 40-Jähirge Bakumer zuvor Alkohol konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 1,87 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Schaden von rund 17.000,00 Euro.

