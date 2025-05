Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 09.-10.05.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Versuchter Einbruchsdiebstahl In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten unbekannte Täter die hintere Eingangstür zum Takko-Markt in der Lindenallee in Löningen gewaltsam zu öffnen. Da dies misslang, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter Telefon 05432/803840 entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung durch Feuer

Bereits am vergangenen Samstag kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Bank an einer Bushaltestelle am Beverbrucher Damm in Garrel. Dort wurde eine Jacke auf der Bank verbrannt, sodass die Beschichtung an der Bank beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Ein näherer Tatzeitraum kann nicht benannt werden.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag gegen 07:35 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Zum Desum in Emstek. Eine 15-jährige Fahrradfahrerin aus Cappeln befuhr den Herzog-Erich-Weg aus Cappeln kommend in Richtung Zum Desum. Im Bereich der Eichenallee kollidierte sie mit einem schwarzen PKW, welcher auf der Seite der Fahrradfahrerin unterwegs war. Die 15-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und leicht verletzt. Der Fahrer des PKW entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Polizei Emstek bittet unter Telefon 04473/932180 um Hinweise von Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug und dem Fahrer machen können.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag in der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:15 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Famila-Marktes in Cloppenburg. Dabei wurde ein geparkter Mercedes Viano beschädigt. An dem PKW konnten rote Lackspuren festgestellt werden. Auch hier sucht die Polizei Zeugen, die sich unter Telefon 04471/18600 melden können.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag gegen 02:00 Uhr kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall. Auf der Straße Dieks Möhlen in Cappeln wurde dabei ein geparkter VW Golf beschädigt, als der Fahrer eines Kleinkraftrades mit dem PKW kollidierte. Der Fahrer des Kleinkraftrades ließ sein Fahrzeug wenige hundert Meter vom Unfallort entfernt stehen und entfernte sich unerkannt. Die Polizei Cappeln bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 04478/958600.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Trunkenheit Am Samstag gegen 02:40 Uhr kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW Fox befuhr den Garreler Weg in Fahrtrichtung Staatsforsten. Er kollidierte zunächst mit einer Verkehrsinsel und einem Baum, welcher durch den Aufprall entwurzelt wurde. Anschließend stieß er frontal mit einem auf dem Parkstreifen geparkten Ford S-Max zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,40 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell