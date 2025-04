POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel: Fahrer verwechselt Gas- und Bremspedal

Wilhelmshaven (ots) - Am 31. März 2025 wurde in den Abendstunden durch eine Anwohnerin eine verstorbene Jungtaube am Straßenrand der Heppenser Straße liegend gefunden. Bei genauerem Hinschauen wurde deutlich, dass der Grund für den Tod der jungen Taube das Zubinden des Schnabels war. Der Hinweis ging noch am selben Tag beim zuständigen Veterinäramt ein. Seitens ...

mehr