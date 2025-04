Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet

Wilhelmshaven (ots)

Am 31. März 2025 wurde in den Abendstunden durch eine Anwohnerin eine verstorbene Jungtaube am Straßenrand der Heppenser Straße liegend gefunden. Bei genauerem Hinschauen wurde deutlich, dass der Grund für den Tod der jungen Taube das Zubinden des Schnabels war.

Der Hinweis ging noch am selben Tag beim zuständigen Veterinäramt ein. Seitens der Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 04421 942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell