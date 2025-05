Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Donnerstag, 08.05.2025, 08.00 Uhr, bis Freitag, 09.05.2025, 17.00 Uhr, kam es in Cloppenburg, Sevelter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Beteiligter beschädigte einen geparkten Camper. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden am Camper wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600.

Essen (Oldenburg) - Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntag, 11.05.2025, in der Zeit von 00.00 Uhr bis 00.30 Uhr, kam es in Essen (Oldenburg), Zum Brook, zu einem Einbruch. Bislang u. T. verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus. Bislang können keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600.

Essen (Oldenburg) - Brand einer PV Anlage mit Sachschaden

Am Samstag, 10.05.2025, gegen 14.25 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache eine PV Anlage auf dem Dach einer Halle in Essen (Oldenburg), Osteressener Straße, in Brand. Das Feuer wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Essen und Bevern gelöscht. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Emstek - Brand einer Hecke mit leichtverletzten Personen

Am Samstag, 10.05.2025, gegen 16.50 Uhr, geriet eine Zypressenhecke in Emstek, Zur Poggenburg, in Brand, nachdem ein Anwohner mit einem Gasbrenner Unkraut entfernt hatte. Die Freiwillige Feuerwehr Emstek konnte ein Übergreifen des Feuers auf das nahegelegene Wohnhaus verhindern. Bei den Löschversuchen vor Eintreffen der Feuerwehr wurden die beiden Anwohner, sowie vier weitere Ersthelfer im Alter von 27 bis 63 Jahren durch Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell