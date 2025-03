Lübeck (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (01.03.-02.03.2025) brachen Unbekannte in einen Verkaufscontainer eines Sportvereins in St. Lorenz ein. Der oder die Täter entwendeten Lebensmittel, Getränke und einen Akkuschrauber. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen. Am ...

