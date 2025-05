Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 10./11.05.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am 09.05.2025 wurde bekannt, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren mit einem Fahrzeug eine Grundstücksmauer auf dem Grundstück an der Bahnhofstraße 23 in Friesoythe beschädigt hat. Der Verursacher verließ die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/9330 entgegen. Friesoythe/ Neuvrees - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person Am 10.05.2025, gg. 20:05 Uhr kam es auf der Straße "Altenend" in Neuvrees zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Eine 36-Jährige aus Neuvrees bog mit ihrem Pkw aus der Grundstücksausfahrt auf die Straße Altenend auf. Dabei übersah sie den von links kommenden 18-jährigen Friesoyther, der die Straße mit seinem Motorrad/ Crossmaschine befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß bei dem der 18-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Das Motorrad des 18-jährigen Friesoythers war nicht zugelassen und versichert. Außerdem ist der 18-Jährige nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3500 EUR.

