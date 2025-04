POL-SO: Sondermüll illegal in der Pöppelsche entsorgt

Anröchte (ots) - In der Zeit vom 15.04.25, 08:00 Uhr - 16.04.25, 06:45 Uhr wurde in eine Sekundarschule in der Straße "Im Hagen" in Anröchte eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich ersten Erkenntnissen zufolge über ein Flachdach Zugang zum Innenhof um von dort gewaltsam die Tür zum Lehrerzimmer zu öffnen. Es wurde alles durchsucht. Zum jetzigen Zeitpunkt kann allerdings noch keine Angabe zur Tatbeute gemacht werden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach ...

