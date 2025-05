Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterrath - Einbruch ins Hallenbad - Diensthund erschnüffelt vier Tatverdächtige - Festnahme - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Dienstag, den 27. Mai 2025, 00:14 Uhr

Kurz nach Mitternacht nahmen Polizeibeamte der Wache Mörsenbroich vier Tatverdächtige in einem Hallenbad fest, die nicht beabsichtigt hatten, schwimmen zu gehen. Es handelte sich um vier Einbrecher, die vermutlich auf die Kasseneinnahmen aus waren. Zwei der vier jungen Männer werden einem Haftrichter vorgeführt.

Als der Alarm im Hallenbad an der Mettlacher Straße ausgelöst hatte, benachrichtigte der Objektverantwortliche umgehend die Polizei. Die Beamten trafen kurze Zeit später am Tatort ein und konnten vier Männer im Gebäude entdecken. Die Verdächtigen wollten gerade das Bad durch den Haupteingang verlassen. Bei Anblick der Polizisten machten sie kehrt. Nachdem das Hallenbad umstellt war, wurde ein Diensthund ins Gebäude geschickt, um die ungebetenen Gäste aufzuspüren. In den Kellerräumen wurde er fündig und stellte die vier Einbrecher. Das hinreichend polizeibekannte Quartett im Alter von zweimal 17-Jahren, 19 und 22 Jahren wurde festgenommen. Die beiden älteren Männer werden aufgrund eines fehlenden Wohnsitzes am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Die Minderjährigen wurden mangels Haftgründen entlassen. Ob die vier Deutschen für einen Einbruch in das selbige Hallenbad vom 19. Mai 2025 verantwortlich waren, bei dem Bargeld entwendet wurde, bedarf weiterer Ermittlungen.

