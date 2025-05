Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Professionelle Ermittlungsarbeit überführte Schleuser

Pasewalk (ots)

(Ergänzungsmeldung zur Pressemitteilung "Migrationslage aktuell- Mehrere Versuche der unerlaubten Einreise" vom 21.05.2025)

Der mutmaßliche Schleuser, der am Dienstag vier somalische Staatsangehörige in die Bundesrepublik schleusen wollte und am Bobliner Damm in Schwennenz durch Bundespolizisten festgenommen wurde, sitzt in Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Pasewalk ordnete die Haft gestern Nachmittag an. Es handelt sich um einen 56- jährigen lettischen Staatsangehörigen. Der arbeitslose Mann sollte für die Schleusertätigkeit am Dienstag pro Person 200 EUR Schleuserlohn erhalten. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen in dieser Strafsache konnten dem Beschuldigten weitere Schleusungen nachgewiesen werden. Zukünftige Schleusungen waren in Vorbereitung. Der Mann wartet jetzt in der Justizvollzugsanstalt Neustrelitz auf seinen Prozess.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell