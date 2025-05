Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Täter augenscheinlich beim Fahrraddiebstahl gestört

Seebad Ahlbeck (ots)

Eine Streife der Bundespolizei bemerkte gestern Vormittag im Seebad Ahlbeck, Goethestraße- Ecke Stresemannstraße, zwei E- Bikes, welche auf einem Privatgrundstück lagen. Die Fahrräder waren noch an einem Fahrradständer (Bügel) angeschlossen. Der Fahrradständer war augenscheinlich mit Gewalt herausgerissen worden, an der Bodenbefestigung waren noch Pflastersteine vorhanden. Am Feststellungsort wurden zusätzlich ein zerstörtes Fahrradschloss, ein Bolzenschneider und eine Akku Flex aufgefunden. Augenscheinlich sollten die Fahrräder gestohlen werden, die Täter wurden aber vermutlich bei der Tathandlung gestört. Eine in der Nähe wohnende Zeugin hatte in der Nacht, gegen 03:00 Uhr, Geräusche bemerkt. Daraufhin öffnete sie das Zimmerfenster und bemerkte, wie vermutlich zwei männliche Personen vom Tatort flüchteten. Die Bundespolizeistreife informierte die Kollegen der Landespolizei in Heringsdorf. Diese übernahmen den Sachverhalt vor Ort. Zeitgleich meldeten sich auch die Eigentümer der E-Bikes am Tatort.

