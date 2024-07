Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Die Polizei Nordhorn sucht Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Samstag gegen 16.10 Uhr am Gildehauser Weg in Nordhorn ereignete. In Höhe der Ampelanlage an der Von-Behring-Straße hielt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der in Richtung Kreisverkehr Blanke fahren wollte, bei Rotlicht an. Ein Radfahrer wollte dann aus dem Heideweg bei Grünlicht die Kreuzung in Richtung Von-Behring-Straße passieren. In dem Moment kam ein vermutlich silberner bzw. grauer BMW herangefahren, der unter Missachtung des Rotlichts mit hoher Geschwindigkeit an dem haltenden PKW vorbeifuhr und den kreuzenden Radfahrer gefährdete. Dieser konnte nur im allerletzten Moment verlangsamen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zeugen, insbesondere Insassen des haltenden PKW, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn, Tel. 05921 3090, zu melden.

