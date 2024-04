POL-PPRP: Transporter aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Moskauer Straße versuchten bislang Unbekannte zwischen dem 28.03.2024 und dem 02.04.2024 in eine Lagerhalle einzudringen. Hierzu versuchten sie eine Tür aufzuhebeln. Es gelang den Unbekannten jedoch nicht, diese zu öffnen. Eine Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail ...

