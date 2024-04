Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Beim Wechsel von der rechten auf die linke Fahrspur touchierte am 10.04.2024, gegen 10:30 Uhr, ein 80-jähriger Autofahrer eine 71-Jährige Autofahrerin auf der B9 (Fahrtrichtung Oppau) seitlich. Diese wechselte daraufhin auf die rechte Spur, wo sie seitlich mit dem dort vorbeifahrenden LKW eines 36-jährigen Fahrer kollidierte. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro. Außerdem wurde die 71-Jährige leicht verletzt.

Am Abend des gleichen Tages, gegen 20 Uhr, ereignete sich zudem in der Großpartstraße ein Unfall. Hier missachtete ein 38-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines 36-jährigen Motorradfahrers. Dieser stürzte und wurde leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell