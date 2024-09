POL-PDLD: Nachtrag zur Pressemeldung: Gefahrenstelle durch verlorene Maische

Germersheim (ots) - Am Sonntagnachmittag gegen 17:15 Uhr wurde der Polizei ein verdächtiges Fahrzeug auf dem Parkplatz am Bootshaus in Germersheim gemeldet. Auf der Anfahrt kam das Fahrzeug den eingesetzten Beamten entgegen. Nach kurzer Verfolgung konnte der Fahrer, ein 43-jähriger Mann aus Germersheim, einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,18 Promille, ...

mehr