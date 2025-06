Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Bilk - Radfahrer stoßen an Einmündung zusammen - Eine Frau schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 05. Juni 2025, 16:59 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag kollidierten zwei Radfahrer miteinander. Eine Beteiligte musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 20-Jähriger Düsseldorfer mit seinem Pedelec auf der Brunnenstraße stadteinwärts. Zu selben Zeit war eine 62-jährige Düsseldorferin mit ihrem Fahrrad auf der Merowingerstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung Ludwig-Hammer-Platz/Brunnenstraße kam es zum Zusammenstoß beider Radfahrer. Hierbei stürzte die 62-Jährige über ihren Lenker zu Boden und verletzte sich dabei so schwer, dass sie stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Der 20-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrrädern entstanden augenscheinlich keine Schäden. Die genaue Unfallursache konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden und bedarf weiterer Ermittlungen.

