Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW aufgebrochen, Scheiben eingeschlagen ++ Buchholz - Unterholz brannte

Buchholz/Sprötze (ots)

PKW aufgebrochen, Scheiben eingeschlagen

Ein 61-jähriger Mann ist in der Nacht zu heute in Gewahrsam genommen worden. Zunächst war der Mann gegen 23:00 Uhr dadurch aufgefallen, dass er im Ortsteil Sprötze bei zwei PKW an der Kirchenallee und am Jagdweg Scheiben eingeschlagen hatte. Wenige Minuten später versuchte er, in ein Wohnhaus einzubrechen, schlug auch dort die Scheiben ein. Hierbei konnte er von der zwischenzeitlich alarmierten Polizei festgenommen werden.

Der Mann machte gegenüber den Beamten zusammenhanglose Angaben. Nach einer ärztlichen Begutachtung wurde der Mann für den Rest der Nacht in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Buchholz - Unterholz brannte

An der Parkstraße kam es gestern, 22.6.2025 zu einem Feuerwehreinsatz. Gegen 17:35 Uhr melde den Zeugen Feuer im Wald, nahe der Waldschule. Insgesamt waren dort etwa 120 m² Waldboden in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Flammen ab. Was ursächlich für den Brandausbruch war, ist noch unbekannt.

