POL-WL: Vermisster 89-Jähriger wohlbehalten aufgefunden - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Tostedt (ots) - E-Scooter aus Parkhaus gestohlen In der Straße Am Bahnhof haben Diebe am Dienstag, 17.6.2025, zwei E-Scooter gestohlen. Die Fahrzeuge waren im Erdgeschoss des dortigen Parkhauses mit Fahrradschlössern an eine Gitterbox angeschlossen. Die Täter brachen die Schlösser auf und entwendeten die beiden Scooter. Die eignete sich in der Zeit zwischen 13:00 ...

