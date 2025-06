Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: E-Scooter aus Parkhaus gestohlen ++ Tostedt - Einbruchversuch schlug fehl

Tostedt (ots)

E-Scooter aus Parkhaus gestohlen

In der Straße Am Bahnhof haben Diebe am Dienstag, 17.6.2025, zwei E-Scooter gestohlen. Die Fahrzeuge waren im Erdgeschoss des dortigen Parkhauses mit Fahrradschlössern an eine Gitterbox angeschlossen. Die Täter brachen die Schlösser auf und entwendeten die beiden Scooter.

Die eignete sich in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 23:00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, Tel. 04182 404270.

Tostedt - Einbruchversuch schlug fehl

In der Bahnhofstraße wollten Diebe in der Nacht zu Mittwoch, 18.6.2025, in einen Friseursalon einbrechen. In der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 8:15 Uhr setzten Sie ihre Hebelwerkzeuge an der Eingangstür an. Letztlich schafften sie es nicht, die Tür zu öffnen. Es blieb bei geringem Sachschaden.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bahnhofstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04182 404270 bei der Polizei in Tostedt zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell