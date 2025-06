POL-WL: Zahlreiche Maschinen gestohlen - Polizei sucht Zeugen ++ Jesteburg - Betrunken und ohne Führerschein gefahren

Halvesbostel und Neu Wulmstorf (ots) - Im Brinkweg in Halvesbostel wurde heute, 12.6.2025, in der Zeit zwischen 3:15 Uhr und 6:00 Uhr, ein weißer V-Klasse Mercedes entwendet. Die Täter waren zunächst in das Wohnhaus eingebrochen, um sich den Schlüssel für das Fahrzeug zu holen. Anschließend starteten sie damit den auf dem Grundstück stehenden Wagen und fuhren davon. Der Schaden beläuft sich auf rund 80.000 EUR. ...

