Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw gestohlen ++ Winsen/Hoopte - Parkenden Pkw beschädigt

Winsen (ots)

Pkw gestohlen

In der Zeit zwischen dem 16.06.2025, 15 Uhr und dem 17.06.2025, 10:20 Uhr, haben Diebe in der Lüneburger Straße einen weißen Kia Sportage gestohlen. Das Fahrzeug stand in einer Carportanlage vor einem Mehrparteienhaus im Bereich zwischen der Kleinbahn und dem Kreisverkehr an der Osttangente.

Der Wert des Wagens wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Telefon 04171 7960.

Winsen/Hoopte - Parkenden Pkw beschädigt

An der Straße Katende kam es gestern, 17.06.2025, in der Zeit zwischen 20:00 und 20:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei ist ein weißer Toyota, der in der Nähe der Einmündung zur Straße Hoopter Elbdeich stand, beschädigt worden. Das verursachende Fahrzeug hinterließe rote und gelbe Lackspuren.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.

