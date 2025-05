Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gladbacher Straße und Ritterstraße - Mindestens 30 Fahrzeuge zerkratzt

Krefeld (ots)

Am Dienstag (27. Mai 2025) zerkratzte ein Mann mindestens 22 Fahrzeuge auf der Gladbacher Straße. Ein Zeuge alarmierte gegen 00:30 Uhr die Polizei und meldete, dass sich ein Mann, der lediglich ein Krankenhaushemd trug, an diversen geparkten Autos zu schaffen machte. Kurz darauf konnten Polizeibeamte den 52-Jährigen noch am Tatort antreffen und vorläufig festnehmen. Derzeit wird geprüft, ob er auch für acht weitere Sachbeschädigungen auf der angrenzenden Ritterstraße verantwortlich ist. Dort wurden am Morgen des 26. Mai 2025 ebenfalls zerkratze Fahrzeuge festgestellt. Zeugen, die Hinweise zu einer dieser Taten geben können, werden gebeten, sich unter der 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (94)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell