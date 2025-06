Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Arbeiten vorgetäuscht, Schmuck und Bargeld gestohlen ++ Neu Wulmstorf - Pkw-Diebstahl

Buchholz (ots)

Arbeiten vorgetäuscht, Schmuck und Bargeld gestohlen

Zwei Männer haben gestern, 16.06.2025, eine 83-jährige Frau bestohlen. Die beiden klingelten gegen 10:30 an der Tür der Frau in der Berliner Straße und boten ihr Dachdeckerarbeiten an. Die Frau ließ die Männer auf den Dachboden, um sich einen Überblick zu verschaffen. Einer der beiden lockte die Frau dann unter einem Vorwand ins Erdgeschoss. Wenig später kam der zweite Mann dazu, und beide wollten angeblich etwas aus ihrem Fahrzeug holen. Nachdem sie nicht mehr zurückkamen, stellte die Frau fest, dass die beiden Goldschmuck und Bargeld aus einem Zimmer im Obergeschoss entwendet hatten. Der Schaden beträgt rund 2.000 Euro.

Ein Täter war ca. 35 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Er hatte eine korpulente Statur und tätowierte Arme. Der zweite Täter war ca. 50 Jahre alt, gleich groß und von normaler Statur.

Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850.

Neu Wulmstorf - Pkw-Diebstahl

In der Straße Am Soodhof kam es von Sonntag auf Montag, 16.06.2025, zu einem Pkw-Diebstahl. Dabei stahlen Unbekannte einen grauen Kia Sportage von einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 16 Uhr und 11 Uhr. Der Wert des Wagens liegt bei rund 25.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell