Polizeidirektion Hannover

POL-H: Kreisstraße (K) 134: 58-jährige Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall nahe Lehrte schwer verletzt - zwei PKW-Insassen leicht verletzt

Hannover (ots)

Am Samstagnachmittag, 14.06.2025, ist es auf der K 134 nahe Lehrte zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 58-jährige Motorradfahrerin wurde dabei schwer verletzt, der 57-jährige Fahrer sowie die 19-jährige Beifahrerin eines beteiligten Pkw erlitten leichte Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 57-Jähriger aus Uetze mit seinem Fiat Tipo gegen 17:20 Uhr die K 134 aus Lehrte kommend in Richtung Immensen. Während der Fahrer des PKW einen weiteren PKW auf gerader Strecke überholte, kam ihm die 58-Jährige auf ihrem Motorrad entgegen. Trotz Ausweich- und Bremsmanövern der beiden Beteiligten kam es zu einem Zusammenstoß, welche den Sturz der Motorradfahrerin zur Folge hatte. Diese erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 57-jährige Fahrer des PKW und seine 17-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Beifahrerin wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, der Fahrer musste nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 22:00 Uhr voll gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 9.500 Euro. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalls aufgenommen. Der genaue Unfallhergang, sowie die Unfallursache, sind Gegenstand der Ermittlungen. /fas

