Polizeidirektion Hannover

POL-H: Tatverdächtiger zu "Love-Scamming" in Hannovers Innenstadt festgenommen

Hannover (ots)

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.

Am Donnerstag, 12.06.2025, ist es der Polizei Hannover gelungen, bei einer Geldübergabe einen 34-jährigen Mann aus Hamburg festzunehmen. Zuvor wurde eine 66-jährige Frau aus Hannover mit der "Love Scamming"- Masche um eine sechsstellige Summe gebracht. Der Tatverdächtige wird im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Abteilung Wirtschaftskriminalität im zentralen Kriminaldienst Hannover lernte die Hannoveranerin auf einer Internetplattform einen Mann kennen. Nach deliktstypischen Anbahnungsversuchen und der Vorspiegelung einer Liebesbeziehung wurde die 66-Jährige dazu gebracht, ihrem angeblichen Liebespartner Bargeld und Geldüberweisungen zukommen zu lassen. Dabei entstand der Frau ein Schaden in sechsstelliger Höhe.

Nachdem die gemachten Versprechungen ins Leere liefen, bemerkte die Frau den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei. Eine bevorstehende Geldübergabe, welche am 12.06.2025 gegen Mittag in der hannoverschen Innenstadt erfolgen sollte, wurde durch die Polizeikräfte umgehend genutzt: Statt des erwarteten Geldbetrags klickten die Handschellen und der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Er wurde in das Polizeigewahrsam gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Hannover beantragte Untersuchungshaft. Der Hamburger wird noch heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern weiter an. Nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Geldboten handelt. Ob auch der schriftliche Kontakt mit der Geschädigten durch den Tatverdächtigen erfolgte, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

"Love Scamming" ist eine Betrugsform, bei der die Betrügenden den Geschädigten (meist online) eine Liebesbeziehung vortäuschen. Die hierbei entstandenen Gefühle werden ausgenutzt, um unter Vorspiegelung von Notlagen Geldforderungen zu stellen. Verhaltens- und Präventionshinweise sowie Tipps zur Erkennung von "Love Scammern" sind unter folgendem Link zu finden: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming

Betroffenen Personen stehen zudem verschiedene Beratungs- und Hilfsangebote zur Verfügung (z.B. der Weißer Ring e.V.)./ pol, pk

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell