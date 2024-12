Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Täter entwenden Jeep sowie zwei amtliche Kennzeichen

Burscheid (ots)

Gestern Nachmittag (10.12.) ist einem Mitarbeiter eines Autohauses in der Hauptstraße in Burscheid aufgefallen, dass Unbekannte in der Nacht zuvor ein Fahrzeug sowie zwei amtliche Kennzeichen vom Gelände der Firma gestohlen haben.

Der 4 Jahre alte weiße Geländewagen der Marke Jeep, Typ Grand Cherokee, stand im Hof hinter dem Gebäude des Händlers und ist aktuell nicht zugelassen. Vermutlich haben die Täter aus diesem Grund zwei amtliche Kennzeichen eines anderen dort geparkten Fahrzeugs entwendet und dann am Geländewagen montiert.

Die alarmierte Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen und eine Speicherung des entwendeten Geländewagens sowie der amtlichen Kennzeichen GL-AC 3000 veranlasst. Der Wert des Fahrzeugs wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Wer Hinweise zu diesem Diebstahl oder zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs und der gestohlenen Kennzeichen geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0 oder wählt den Notruf 110. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell