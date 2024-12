Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Täter steigen über Balkon in Hochparterrewohnung ein

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (10.12.) um 13:15 Uhr ist ein Einbruch in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße In der Taufe im Stadtteil Refrath festgestellt worden.

Über den Balkon haben sich bislang Unbekannte Zugang zur Balkontür der Wohnung verschafft und diese anschließend gewaltsam aufgebrochen. Die Wohnung wurde durch die Täter offensichtlich augenscheinlich nach Wertgegenständen durchsucht.

Am Sonntag zuvor (08.12.) um 13:00 Uhr soll zuletzt ein Berechtigter in der Wohnung gewesen sein, so dass die Tat in diesem Abwesenheitszeitraum passiert sein muss.

Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter vermutlich keine Beute gemacht. Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um mögliche Spuren der Täter zu sichern.

Wenn Sie verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell