Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Staubsaugerautomat aufgebrochen - zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Auf die Münzgeldbehälter von Staubsaugerautomaten eines Cleanparks in der Talstraße in Korntal hatten es am Samstag (07.06.2025) gegen 23:30 Uhr zwei 46 und 34 Jahre alte Tatverdächtige abgesehen. Zeugen beobachten zunächst einen der beiden Tatverdächtigen, wie sich dieser an einem Automaten zu schaffen machte. Nachdem ein Zeuge die beiden Männer ansprechen wollte, flüchteten diese sofort zu Fuß. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf und verständigte die Polizei. Während der Verfolgung bedrohte ein Tatverdächtiger den Zeugen, bevor die beiden Männer in ein Fahrzeug stiegen und davonfuhren. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung konnte das Fluchtfahrzeug der beiden Täter auf der Autobahn im Bereich des Autobahndreiecks Leonberg feststellen. An der Tank- und Rastanlage "Sindelfinger Wald" fuhren die beiden Tatverdächtigen von der Bundesautobahn 8 ab. Hier konnten sie durch hinzugezogene Einsatzkräfte der Polizei vorläufig festgenommen werden. Die anschließende Durchsuchung des Fahrzeugs förderten diverse Gegenstände, wie mögliches Tatwerkzeug sowie Bargeld zu Tage, die als Beweismittel sichergestellt wurden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahme wurden beide Tatverdächtige auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

