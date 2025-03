Polizei Wuppertal

POL-W: RS Randalierer erforderte Einsatz von Spezialeinheiten in Remscheid

Wuppertal (ots)

Am Samstagmittag (01.03.2025, gegen 13:30 Uhr) kam es an der Baustraße zu einem Polizeieinsatz. Zuvor erhielt die Polizei Kenntnis von einem Mann (55), der sich nach ersten Erkenntnissen in einer psychischen Ausnahmesituation befand und in seiner Wohnung randalierte. Da eine Bewaffnung der Person nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Spezialeinheiten angefordert. Der Mann wurde im Anschluss einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt.

