Polizei Wuppertal

POL-W: W Autofahrer flüchtet nach Körperverletzung

Wuppertal (ots)

Am Sonntag, 05.01.2025 (19:40 Uhr) kam es auf der Friedrich-Engels-Allee zunächst zu einer Nötigung im Straßenverkehr und anschließend zu einer Körperverletzung. Ein Wuppertaler (30) war mit seinem VW Golf auf der Bundesstraße 7 in Richtung Westen unterwegs, als nach bisherigen Erkenntnissen ab der Kreuzung Fischertal ein Opel Astra hinter ihm drängelte und mehrfach die Lichthupe betätigte. Während die Fahrzeuge an einer Ampel in Höhe eines Einkaufzentrums warteten, stieg der 30-Jährige aus, um den Verursacher zur Rede zu stellen. In der Folge stieg der 20-jährige Tatverdächtige ebenfalls aus und schlug den Geschädigten zu Boden. Anschließend setzte der Opel-Fahrer seine Fahrt fort. Eine Rettungswagenbesatzung, die zufällig in der Nähe war, versorgte den Verletzten und brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Versorgung des Geschädigten, informierte ein bislang Unbekannter die Rettungskräfte über das Kennzeichen des flüchtigen Opels. Das Verkehrskommissariat konnte im weiteren Verlauf das flüchtige Fahrzeug ermitteln. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere jener Zeuge, der den Rettungskräften das abgelesene Kennzeichen auf einem Zettel übergab, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

