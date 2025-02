Polizei Wuppertal

POL-W: W Auto überschlägt sich nach Unfall in Barmen

Wuppertal (ots)

Heute (28.02.2025, 09:40 Uhr) kam es in Wuppertal zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 83-Jährige war mit ihrem Suzuki Ignis auf der Straße Fischertal unterwegs und beabsichtige an der Einmündung zur Oberen-Lichtenplatzer-Straße nach rechts abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Subaru Justy eines 24-Jährigen, der die Untere-Lichtenplatzer-Straße in Richtung Lichtscheid fuhr. Nach dem Zusammenstoß fuhr die Suzuki-Fahrerin nach rechts einen Abhang oberhalb der Einmündung herunter. Ihr Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Die 83-Jährige erlitt dabei eine schwere Verletzung. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung ins Krankenhaus. Das auf dem Dach liegende Auto wurde von einem Abschleppdienst aufgerichtet und abtransportiert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Straße Fischertal für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

