Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeibeamte bei Unfallaufnahme angegriffen; Kinder beschädigen Wahlplakat: Hinweise erbeten und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Polizeibeamte bei Unfallaufnahme angegriffen - Mühlheim / Lämmerspiel

(mk) Am Montag gegen 19 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in der Bischof-Ketteler-Straße gemeldet. Die Aufnahme des Vorfalls entwickelte sich jedoch plötzlich anders als erwartet, als der Unfallverursacher die Streifenbesatzung zunächst beleidigt und dann auch einen der Beamten körperlich angriffen haben soll. Der Polizist wurde hierbei leicht verletzt. Auf den 68-Jährigen kommen nun Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung, sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu.

2. Wer schlitzte die Reifen auf? - Mainhausen / Mainflingen

(lei) Ein oder mehrere offenbar sehr heimtückische Unbekannte haben jüngst die Reifen von drei Lastwagen aufgeschlitzt und dadurch Sachschaden von über 1.300 Euro verursacht. Die jeweils weißen Kastenwagen waren zum Zeitpunkt der Tatendeckung am vergangenen Samstag in der Seestraße geparkt. Die Schnitte waren jeweils gut 10 Zentimeter lang und in Richtung der Laufflächen ausgeführt, sodass sie offenbar nicht sofort auffallen und die Reifen bei der Fahrt platzen sollten. Obwohl die Fahrzeuge zum Teil bereits bewegt wurden, kam es glücklicherweise zu keinem schädigenden Ereignis. Wer Angaben zu den Tätern machen kann, möge sich bei der Polizeistation Seligenstadt unter der Nummer 06182 8930-0 melden.

3. Kinder beschädigen Wahlplakat: Hinweise erbeten - Dreieich/Sprendlingen

(cb) Ein Wahlplakat welches in der Helene-Mössinger-Straße (30er Hausnummern) angebracht war, wurde durch drei unbekannte Kinder am Montagabend abgerissen und beschädigt. Mit dem heruntergerissenen Plakat bastelten die als12 Jahre alt beschriebenen Kinder einen Papierflieger. Als eine Anwohnerin die zwischen 1,55 und 1,60 Meter großen, schwarz gekleideten Kinder auf ihr Verhalten ansprach, flüchteten diese in unbekannte Richtung. Die Staatsschutzabteilung hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der 069 8098-1234 entgegen.

4. Fiat Ducato geklaut: Kripo sucht Zeugen - Langen

(lei) Wer waren die Unbekannten, die am Wochenende einen weißen Fiat Ducato in der Paul-Ehrlich-Straße entwendet haben? Auf diese Frage erhofft sich die ermittelnde Kriminalpolizei antworten durch einen Zeugenaufruf. Der oder die Autoknacker hatten in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr und Montag, 7 Uhr, zunächst das Rolltor eines Betriebsgeländes mit einstelliger Hausnummer aufgebrochen und in einem Lagerraum den Fahrzeugschlüssel des Wagens mit OF-Kennzeichen an sich genommen. Mit diesem hatten sie leichtes Spiel und fuhren anschließend mit dem ebenfalls in dem Lagerraum stehenden Fahrzeug im Wert von 35.000 Euro davon. Hinweise auf die Kriminellen oder zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Kripo in Offenbach entgegen (069 8098-1234).

5. Porsche verunfallt: Eine Person verletzt - Langen

(cb) Am Montagmittag verunfallte ein Porsche Cayenne auf der Landesstraße 486 zwischen Langen und Mörfelden; aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Straße für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Der schwarze SUV kam aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Mauer. In der Folge drehte sich das Fahrzeug und blieb auf der Seite liegen, wobei das Fahrzeugheck noch auf die Fahrbahn ragte. Beide Fahrzeuginsassen wurden im Auto eingeklemmt und mussten durch die Rettungskräfte befreit werden. Der 59-Jahre alte Fahrer erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Porsche war nicht mehr fahrbereit und musste angehoben und anschließend abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06103 9030-0 an die Polizei in Langen zu wenden.

6. Kollision mit Auto: Achtjähriger leicht verletzt - Obertshausen

(lei) Offenbar Glück im Unglück hatte ein acht Jahre altes Kind am Montagmorgen beim Zusammenstoß mit einem Auto in der Waldstraße. Der Junge, so die ersten Erkenntnisse der Polizei, war gegen 7.45 Uhr aus einem stehenden Auto ausgestiegen und über die Straße gerannt. Ein vorbeifahrender 34-jähriger Audi-Fahrer konnte, trotz niedriger Fahrgeschwindigkeit, offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass er das Kind mit der Fahrzeugfront erfasste. Hierbei zog sich der Achtjährige "lediglich" Schürfwunden zu, die später im Krankenhaus behandelt werden mussten. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizei in Heusenstamm zu melden.

Offenbach 30.04.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell